С последната си издънка Плевнeлиев не само доказа колко е неподходящ за президент, но и задмина всичките си досегашни издънки. Попитан за картината "Стадо говеда" в президентството Росен Плевнелиев сочейки я каза буквално: "това е народа". НАИСТИНА! И не, няма грешка, защото плезидентът го прави два пъти. Вторият път Плевнелиев разказа как с Бойко са се наслаждавали на картината, оприличавайки се на двамата нарисувани пастири и обясни (сочейки към нея), че народът е мъдър защото усеща когато го водят в правилната посока. Така че не, не е лапсус. Нещо повече - противно на уверенията на "24 часа" картината е нарочно окачена от Ръ. П, защото в репортажа се казва, че се появява в президентството в началото на мандата на Плевнелиев.



Всъщност клипът е част от интервю за БТВ от началото на 2016 и интересното е че както тогава, така и сега е напълно пренебрегнат от медийните пресституки. А родната преса доказа колко сервилна е към Батковото като два пъти не обръща внимание на обидните думи на българският президент (а и към други негови гафове, например щастлифт, щастлифт съм). И как да не е като родната преса се изявява не като независима, а като блог на собствениците олигарси. Ta те споделят същото мнение за българския народ като колегата им олигарх в президентството. Родните журналисти не се смятат за част от народа, те се смятат за чобаните.



Но виж, когато пред картината се снима Румен Радев цялото ни президнетско войнство след 5 години изведнъж я забеляза и се наака от учудване и възмущение. Айде холан. Ако българите са говеда, журналистите са това което остава след тях.



В 20:30 има дебат по БНТ между Радев и Цачева и аз смятам да го отразя по начин както му викат таварищ хамериканците live-blogging.

Бойко Борисов, да се свети името му и изписа на всеки сто метра по магистралите, за да помните КОЙ ги е строил (не само) вече започва със сутрешните интервюта от предната вечер, та даааа.6,01 (ах и германска подредба да му се не види, затова точката е запетая) - Премиерът мисли, че обществото си е виновно за убитите на пътя, полицаи не можело да има на всички пътища. Ми да, ще им се стопи лойта на слънцето. Освен това посъветва хората да снимат нарушителите на пътя (стига с тия котки де).6,05- По въпроса за КТБ наш Бойко пак запя старата песен и тръгна да хвърля вината върху предишните управляващи, сякаш той е напълно невинен, а също и квесторите, които са услужили на "баровците" с преференциалните лихви. Само не разбрах за второто къде спаха БНБ, ДАНС, Боркор, финмина Джиджи Биджи Горанов.6,09- Девет минути отговаря на два въпроса, и то защото е благосклонен, иначе ако подкара като Кастро няма спиране.6,10- Хекимян: да преминем към въпросте на зрителите. О, вярно, почти бях забравил, че това не е празнично обръщение по случай настъпването на лятото.6,10-. Хекимян не посмя да му противоречи.6,12- Видяхте ли, че и социолозите на Острова не познаха резултатите от изборите, м, видяхте ли?6,13- ГЕРБ нямали да застанат зад кметовете на Хасково и Пазарджик. Супер, реформаторите само това чакат, те вече си заплюха Хасковския кмет.6,14- А на Него му броили и чаршафите, УЖАСТ!6,15- ОтПазарджишко на запис показват как живеят хората - зле, гладуват, и питат: ние живеем бедно, а вие какви доходи имате и колко лева имате в джоба.6,16- Пари наш Бойко не носи, а заплатата му била малка за неговата работа. После се впусна в поучителна тирада със спомени от живота на селянчето от Банкя: всяка сутрин ставал в 5.20, гледали прасета, кокошки и зайци.което няма никаква връзка с въпроса, освен в болните мозъци на политиците6,19- Как се живее с 400 лева? В отговор дежурните бръщолевения и обвинения: ако не се бяхте подвели да ни свалите от власт 8 милиарда нямаше да се изпарят. И кво, заплатите щяха да станат 4000 ли? За водещия отговора е "естествео, че ДА, освен това е напълно излишен въпрос".6,20- Тук не е най-евтината работна ръка, в сравнение с Индия и Китай, пък и имаме умни хора. Вероятно се поставя начело на хакерите.6,22-Репортаж за Баба Гюзара, която вижда дъщеря Фатма от САЩ само по Скайп, а Фатма е виждала сина си когато е бил на 5 месеца, сега той е на 15.6,24-Мууу, какъв закон за олигарсите като румънския да приемем?, мууучи говедото. Бил там, и видял. Вервайте му.. сигурно след 800 дни.6,25- Много неща ще се направят, "ще се реформират", поправи се ББ.6,26- Репортаж за бити дядо и баба, извършителят се издирва.6,27-6,29- Имал ли е среща със съдия Ченалова? Да, дошла да се жалва.6,32- До края на годината ще съберем 5-600 милиона повече. Ама Танов няма да го уволни.6,33-6,36- Намерил му цаката, научил ни е да ядем асфалт, че дори и потрива ръце в ефир.6,37- Другите не строяли, само той. Такъв подем в строителството, това мостове, това тунели,6,40- Цитат:6,41- Бобокатепътл избухна при показването на напукана новооткрита магистрала:. Малий, още малко и ще напляска Хекимян, който отстъпи воденето на интервюто.6,42- Иска да ги пита Баце тия дето сега пращат снимки защо не пращаха преди? Нали имахте Нокия с фенерче, м?6,43-, недоволства император Асфалтски.6,44- Баце не отговаря за 25 години разруха и 2,5 милиона избягали в чужбина, само за последните години, когато хиляди спортни зали се строяли. Да, милиони ще се върнат в България да ритат топка в спортните ти зали.6,46- Ново изригване в логорея:. Отново за отбелязване липсата на опониране при неадекватните отговори от страна на неадекватния Антон Хекимян. О, двама неадекватни, добро партньорството.6,50- Разбира се, че Северна България съществува за ББ, ОГРОМНИ НЕЩА СЕ ПРАВЕЛИ ТАМ. ОГРОМНИ, ви казвам, сигурно се виждат в Гугъл.6,51-, ако не знаете, ама сигур не знаете щото нямате интернет.6,53- Ко речи? Махагония ли? По време на възродителния процес той пазел нивите.6,55-Вярно, нашата работа е да гласуваме за който ни посочи Любимия Лидер. И да се наслаждаваме на телевизионните Му бисери.Накрая Хекимян му даде папка с въпроси, а за благодарност, че ги е удостоил с височайшото си присъствие Борисов отново започна да се оплаква, че не са показали магистралите. Какво ще стане с въпросите един дявол знае, малко се получи като казаци пишат писмо до султана.Заключение: Хекимян, you suck, so hard . Съжалявам, Хекимян се справи чудесно в "партньорството", нали така му викат? Виж ако беше Цънцарова на негово място премиерът щеше да експлодира от яд и да поръси тиквени семки навсякъде, ама политкоректност, ка да праиш. БТВ, пуснете Цънцарова срещу тулумбаджията, да го попилее.

So tv. Very viewerz. Much fun.Чакай да се похвалим в тая социална мрежа как БТВ ме забеляза в оная другата социална мрежa. http://btvnovinite.bg/video/videos/emisii/btv-novinite-v-17-chasa-04-03-2015.html 5'30''