12.02.2015 20:22 - Охраната на Порошенко души журналистка (фото)

And if you tolerate this your journalists will be nextКонграчулейшънс, Порошенко, ти се изкачи до номер едно в класацията Да запушим устата на пресата. Понеже твоята охрана буквално запуши устата на руска журналистка за да не му зададе въпрос. Сигурно ще се класирате и в челото на класацията за снимка на годината.Слава на Украйна! Слава на евроатлантическите ни медии, които може би ще подминат инцидента. Но все пак те са след албанските. Не бе, сериозно, вижте класацията на Репортери без гранци. Но ако го подминат заслужават да им се случва същото.